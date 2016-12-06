شاهد: الدموع تغلب رئيس وزراء كندا في لقاء مع لاجئين سوريين

غالبت الدموع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال لقاء جمعه بلاجئين سوريين تذكروا خلاله كيف استقبلهم قبل عام في مطار تورنتو لدى قدومهم في إطار برنامج لاستضافة اللاجئين.

ونقلت قناة "سي بي سي" الكندية تسجيلا مصورا للقاء جمع ترودو بلاجئين سوريين قدموا إلى البلاد قبل عام، وذلك على مائدة مستديرة في أحد المطاعم بتورنتو.

واغرورقت عيون ترودو بالدموع فور بدء فينيك غرابديان، طبيب أمراض نساء سوري، سرد ذكريات استقبال رئيس الوزراء له قبل عام ضمن مجموعة من اللاجئين السوريين.

وحظي المقطع الذي نشرته الصحيفة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي على نحو مليوني مشاهدة خلال أول 24 ساعة من نشرها.