شاهد: "البجعة البشرية" تعود إلى وطنها

عادت مغامرة بريطانية أسترالية إلى موطنها في إنجلترا بعد رحلة استمرت ثلاثة أشهر طارت خلالها مع طيور البجع خلال هجرتها في أنحاء أوربا.

وهبطت ساشا دينش في مدينة دوفر البريطانية قادمة من مدينة كاليه في فرنسا بعد رحلتها التي جعلت منها أول سيدة تعبر القنال الإنجليزي باستخدام طائرة شراعية مزودة بمحرك.

وبدأت ساشا، أو "البجعة البشرية" كما أطلق عليها، رحلتها من الدائرة القطبية في روسيا في سبتمبر/ أيلول الماضي وعبرت 11 دولة إلى بريطانيا حيث تقضي الطيور فصل الشتاء.

وهدفت الرحلة إلى معرفة سبب تناقص أعداد طيور البجع المهاجرة. وخلال الفترة بين عامي 1995 و2010 تناقصت أعداد الطيور المهاجرة من 29 ألف إلى 18 ألف طائر.

وتعرضت ساشا خلال رحلتها إلى مواقف صعبة، وفي إحدى المرات أنقذها أحد رعاة الغزلان بعد أن تعرض محركها إلى مشكلة فنية.