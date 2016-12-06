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روسيا والصين تعرقلان طلبا للأمم المتحدة بهدنة 7 أيام في حلب

5/12/2016

مجلس الأمن

 استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) اليوم الاثنين ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بهدنة مدتها سبعة أيام في مدينة حلب السورية حيث قالت روسيا إن الهدنة ستسمح لمقاتلي المعارضة بإعادة تنظيم صفوفهم.

وهذه هي المرة السادسة التي تنقض فيها روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن سوريا منذ 2011 والمرة الخامسة التي تقدم فيها الصين على نفس الخطوة.

كما صوتت فنزويلا ضد مشروع القرار الذي صاغته نيوزيلندا ومصر وإسبانيا في حين امتنعت أنجولا عن التصويت.

وصوتت الدول الإحدى عشرة المتبقية لصالح المشروع.

 

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