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دولة أجنبية تحذر لوس أنجليس من هجوم على شبكة قطارات

6/12/2016

قطار ريد لاين في لو أنجليس

قال مسؤولون اتحاديون ومحليون في مدينة لوس أنجليس الأمريكية الاثنين إنه تم إبلاغهم من قبل دولة أجنبية بوجود تهديد  "محدد "ضد شبكة قطارات ريد لاين لنقل الركاب بالمدينة مما دفعهم لتحذير الناس.

وقال تشارلي بيك قائد شرطة لوس أنجليس، خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا التهديد وشيك.. إنه محدد للغاية. ولكن ما زال من المتعين التدقيق في مصداقيته".

وقال مسؤولو إنفاذ القانون خلال المؤتمر الصحفي إن وكالة لإنفاذ القانون في دولة أخرى أبلغت مكتب التحقيقات الاتحادي بهذا التهديد، ولم يحدد المسؤولون هذه الدولة.

وقال بيك إن المتصل توعد بتنفيذ الهجوم ضد محطة لريد لاين عبر الشارع من متنزه يونيفرسال ستديوز اليوم الثلاثاء.

وتربط ريد لاين بين وسط لوس أنجليس والأحياء الشمالية ومن بينها هوليود ونورث هوليود. ولا تعمل هذه الخطوط فيما بين الساعة الثانية صباحا والرابعة صباحا.

وقال بيك وقائد شرطة لوس أنجليس جيم مكدونيل إنه سيتم تشديد إجراءات إنفاذ القانون عند محطة يونيفرسال سيتي/ستديو سيتي ومناطق أخرى على طول خطوط السكك الحديدية بالمدينة.

وأضاف بيك "سترون تدابير إضافية ولكنها بدافع من الحيطة بشكل كبير."

وقال رئيس بلدية لوس أنجليس إريك جارسيتي إنه سيركب القطار عند محطة يونيفرسال سيتي بنفسه اليوم الثلاثاء في إظهار للثقة.

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