حساب طفلة حلب "بانة العبد" يعود على تويتر بعد اختفاءه

حساب الطفلة السورية بانة العبد

بعد أن توقف لعدة أيام، عاد حساب الطفلة السورية بانة العابد، التي تبلغ من العمر 7 أعوام على تويتر مرة أخرى، بعد انقطاع لعدة أيام، مع اشتداد القصف والمعارك في المنطقة التي تقطنها شرقي حلب.

وكتبت بانة تغريدة على حسابها تخبر فيها متابعها أنها بخير، لكن مدينتها تتعرض للكثير من الانفجارات.

وكانت التغريدة الأخيرة لحساب بانة قبل اختفاءه تقول "نحن على يقين أن الجيش يستولي على المدينة الآن، وسنراكم أيها العالم العزيز في يوم آخر". وبعد هذه التغريدة انقطع حساب بانة من على تويتر.

وكانت بانة -بمساعدة والدتها فاطمة- تقوم بتوثيق تجربتها عن الحرب من خلال تغريدات قصيرة تعبر فيها عن مشاهداتها للأهوال التي تتعرض لها مدينتها التي تحبها وهي تدمر أمام عينيها.

وقبل ان يعود حساب بانة العابد كانت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية قالت إن الأسرة ربما تكون قد حذفت الحساب إيثارا للسلامة، لكن البعض ألمح إلى إمكانية أن يكون جيش النظام السوري قد عطله.