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بسبب الأزمة الاقتصادية .. فنزويليات يبعن شعرهن في كولومبيا

6/12/2016

نساء فنزويلا يبعن شعرهن لتوفير الضروريات

تعبر نساء من فنزويلا التي تعيش أزمة اقتصادية الحدود بشكل جماعي لبيع شعورهن في بلدة حدودية كولومبية في مسعى منهن لسد حاجاتهن من الضروريات الأساسية الشحيحة في بلادهن مثل الطعام والأدوية وحفاضات الأطفال.

ويعد هذا التوجه – الذي بدأ ينتشر في الأسابيع الأخيرة – علامة جديدة على تفاقم أزمة البلد الغني بالنفط في ظل وجود عجز وتزايد في معدلات التضخم مما يدفع الملايين إلى إلغاء وجبات والتخلي عن العلاج مرتفع التكلفة.

ويقف العشرات من السماسرة – الذين يعرفون باسم "دراجرز" – على جسر يربط بين سان أنتونيو في فنزويلا ولا بارادا في كولومبيا ينادون بصوت عال "نحن نشتري الشعر!"

وبحسب تقديرات لخمسة سماسرة تستجب يوميا حوالي 200 امرأة لعروضهم في سبع منصات مؤقتة تنتشر في لا بارادا. وتباع خصلات الشعر بعد ذلك لاستخدامها كوصلات شعر في مدينة كالي الواقعة غرب كولومبيا.

ووقفت سيلينا جونزالس – وهي تعمل كبائعة متجولة وتبلغ من العمر 45 عاما – في صف لمدة ساعة لتبيع شعرها البني المتوسط الطول مقابل 60 ألف بيزو كولومبي "حوالي 20 دولارا" وهو ما يعادل الحد الأدنى للأجر الشهري.

وقالت جونزالس – التي لم تخبر أسرتها بما كانت تفعله – "أعاني التهابا في المفاصل وأحتاج لشراء دواء، لن يكون هذا كثيرا لكن يمكنني على الأقل شراء مسكنات للألم."

وتلقي حكومة فنزويلا بمسؤولية الأزمة على "حرب اقتصادية" يشنها رجال الأعمال لإسقاطها.

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