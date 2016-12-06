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بالصور: تدوينة ساخرة تغرق بالذهب عامل نظافة في السعودية

6/12/2016

تسببت تدوينة ساخرة من صورة عامل نظافة في السعودية يقف أمام محل مجوهرات في تدفق أطقم ذهب وأموال على العامل الأسيوي الفقير.

ونشر أحد المغردين على موقع تويتر صورة العامل وهو يحدق بأطقم الذهب معروضة بواجهة المحل، مع عبارة ساخرة من تطلع العامل للذهب.

وسرعان ما أثارت تلك التغريدة شعورا بالاستياء من كاتبها وحملة بحث واسعة عن العامل الأسيوي في أنحاء العاصمة السعودية الرياض، مع وعود بهدايا من مغردين على موقع التدوين المصغر.

ونشر حساب على تويتر يحمل اسم "إنسانيات" صورة العامل، قائلا إن حملة البحث أسفرت عن التوصل له وتقديم هدايا ذهبية له بينها أحد الأطقم الذهبية التي كان ينظر إليه في الصورة التي أثارت الجدل.

 

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