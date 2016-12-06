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الفائز بجائرة نوبل للأدب ليس لديه وقت لاستلامها

6/12/2016

"بوب ديلان" الفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2016

أعلنت الأكاديمية السويدية، أن كاتب الأغاني والموسيقار الأمريكي الشهير "بوب ديلان" الفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2016، أعد كلمة لإلقائها خلال حفل تسليم الجائزة بعد إعلانه عدم الحضور شخصيًا.

وذكر مسؤولون في الأكاديمية (الجهة المانحة لجائزة نوبل)، أن الكلمة سيتم إلقاؤها خلال الحفل المزمع إقامته في العاصمة السويدية ستوكهولوم يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من قبل عضو الأكاديمية "هوراك إنغداهل"، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.

وأشار المسؤولون أن المغنية الأمريكية "باتي سميث" ستؤدي أغنية "A Hard Rain’s A-Gonna Fall"، بنسخة أعدها الملحن السويدي "هانس إك".

وأمس الاثنين، أعلن مدير مؤسسة نوبل السويدية، لارس هايكنستن، أن جائزة نوبل للآداب لعام 2016، ستقدم إلى "ديلان"، أثناء قدومه إلى السويد من أجل إقامة حفل موسيقي في مارس/ آذار المقبل.

وكانت الأكاديمية السويدية، أعلنت الأربعاء الماضي ، أن "بوب ديلان" لن يشارك في مراسم حفل تسلم الجائزة، حيث ذكر بيان لها أن "ديلان أرسل للأكاديمية رسالة الثلاثاء بيّن فيها أنه ليس لديه وقت فراغ أبداً في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ ولذلك فإنه لن يُشارك في مراسم تسليم جائزة نوبل للأداب التي تم منحها هذا العام".

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية أعلنت، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منح "ديلان" جائزة نوبل للأدب؛ "لكتابته تعبيرات شعرية جديدة تدخل في تراث الأغاني الأمريكية العظيمة".

و"بوب ديلان" من مواليد 1941، واسمه الحقيقي "روبرت ألن زيمرمان"، وهو مغن وملحن وشاعر وفنان، يتمتع بصوت يوصف بـ"الرائع والمرن"، ومسيرته الفنية تقارب الخمسة عقود.

وتبلغ قيمة جائزة نوبل للأدب التي ستمنح لـ"ديلان"، ثمانية ملايين كرونا سويدية (نحو مليون دولار أمريكي)، إلى جانب شهادة بالجائرة، وميدالية ذهبية.

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