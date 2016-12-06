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العثور على الملاكم الفرنسي "محمد دريدي" مقتولا بالرصاص

6/12/2016

الملاكم الفرنسي محمد دريدي

أعلنت النيابة العامة في مدينة مونبلييه الفرنسية أنها عثرت على الملاكم الفرنسي الجنسية ذي الأصول التونسية محمد دريدي مقتولًا بالرصاص في منزله بفرنسا.

وذكرت صحيفة " ليكيب " الفرنسية، أن نجل الملاكم دريدي عثر على جثة والده مقتولًا بالرصاص، وأنه تم فتح تحقيق بجريمة قتل متعمد .

وسبق لدريدي أن فاز ببطولة العالم في "الكيك بوكسينغ" أربع مرات، وتوقف عن ممارسة الملاكمة عام 2011 بعد أن خاض 77 مباراة، فاز فيها، 76 منها بالضربة القاضية.

وقال دريدي عبر حوار تليفزيوني قبل أيام إنه كان مجرمًا في بداية حياته، لكن ممارسة الملاكمة أنقذته، ليتجه بعدها إلى عالم الفن.

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