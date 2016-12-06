العثور على الملاكم الفرنسي "محمد دريدي" مقتولا بالرصاص

الملاكم الفرنسي محمد دريدي

أعلنت النيابة العامة في مدينة مونبلييه الفرنسية أنها عثرت على الملاكم الفرنسي الجنسية ذي الأصول التونسية محمد دريدي مقتولًا بالرصاص في منزله بفرنسا.

وذكرت صحيفة " ليكيب " الفرنسية، أن نجل الملاكم دريدي عثر على جثة والده مقتولًا بالرصاص، وأنه تم فتح تحقيق بجريمة قتل متعمد .

وسبق لدريدي أن فاز ببطولة العالم في "الكيك بوكسينغ" أربع مرات، وتوقف عن ممارسة الملاكمة عام 2011 بعد أن خاض 77 مباراة، فاز فيها، 76 منها بالضربة القاضية.

وقال دريدي عبر حوار تليفزيوني قبل أيام إنه كان مجرمًا في بداية حياته، لكن ممارسة الملاكمة أنقذته، ليتجه بعدها إلى عالم الفن.

