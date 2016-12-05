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محكمة يونانية ترفض تسليم 3 عسكريين انقلابيين إلى تركيا

5/12/2016

محكمة يونانية ترفض تسليم 3 عسكريين انقلابيين إلى تركيا (أرشيف)

رفضت محكمة يونانية، اليوم الاثنين، طلبًا بتسليم 3 عسكريين انقلابيين من أصل 8 فروا إلى اليونان بعد فشل محاولة الانقلاب في تركيا، منتصف يوليو/تموز الماضي.

وقالت وكالة الأناضول إن 3 عسكريين انقلابيين ممن فروا إلى اليونان قدموا دفاعاتهم عن أنفسهم خلال مثولهم أمام محكمة الاستئناف في أثينا برفقة محاميهم.

ورفضت المحكمة المذكورة طلبًا بإعادة العسكريين الانقلابيين الثلاثة؛ بادعاء  أن تسليمهم إلى تركيا "يشكّل خطرًا على حياتهم".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة ذاتها لاحقاً جلسات مرافعة لبقية العسكريين الذين فروا إلى اليونان بعد فشل محاولة الانقلاب في تركيا.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تقول السلطات التركية إنها تابعة لمنظمة فتح الله غولن (الكيان الموازي).

وإثر ذلك فر ثمانية عسكريين أتراك إلى اليونان على متن مروحية؛ حيث قدموا هناك طلبات لجوء.

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