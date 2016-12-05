شاهد: نتنياهو يقول إنه سيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إنه سيناقش مع دونالد ترمب الاتفاق النووي "السيئ" الذي وقعه الغرب مع إيران بعد دخول الرئيس الأمريكي المنتخب البيت الأبيض.

وخلال حملة الانتخابات الأمريكية وصف ترمب وهو جمهوري الاتفاق النووي الذي وقع العام الماضي بأنه "كارثة وأسوأ اتفاق تفاوضي على الإطلاق". لكن ترمب وهو رجل أعمال تحول إلى السياسة قال أيضا إنه سيكون من الصعب نقض اتفاق نص عليه في قرار للأمم المتحدة.

وقال نتنياهو لمنتدى عن الشرق الأوسط يعقد في واشنطن في كلمة عبر الأقمار الصناعية من القدس "إسرائيل ملتزمة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. هذا لم يتغير ولن يتغير. أتطلع للحديث مع الرئيس المنتخب ترمب عما ينبغي عمله تجاه هذا الاتفاق السيئ."

وكان نتنياهو من أشد منتقدي الاتفاق النووي الذي يعد من منجزات إرث السياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما. لكنه تخلى إلى حد بعيد عن مهاجمة الاتفاق في الأشهر القليلة الماضية مع سعي مفاوضين إسرائيليين وأمريكيين لإتمام حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار لمدة عشر سنوات.

وقبل الاتفاق النووي ساهم نتنياهو في زيادة التوتر في العلاقات مع البيت الأبيض بإلقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكي عام 2015 محذرا من قبول الاتفاق.

وروجت إدارة أوباما للاتفاق كوسيلة لتعليق مسعى إيران المشتبه به لتطوير أسلحة نووية. وفي المقابل وافق أوباما وهو ديمقراطي على رفع معظم العقوبات المفروضة على إيران. ونفت إيران أن تكون قد فكرت على الإطلاق في انتاج أسلحة نووية.

وقال نتنياهو في جلسة لتلقي الأسئلة والرد عليها الأحد "عارضت الاتفاق لأنه لا يمنع إيران من امتلاك (أسلحة) نووية إنه يمهد الطريق أمام إيران للحصول على أسلحة نووية."

وقال نتنياهو للمنتدى "المشكلة ليست أن إيران ستنتهك الاتفاق بل أنها ستحافظ عليه لأنها تستطيع ببساطة المضي قدما خلال عقد أو حتى أقل … في تخصيب اليورانيوم بكميات صناعية لصنع العنصر الجوهري لترسانة أسلحة نووية."

ومضى قائلا "لذا فإن مشكلة التعامل مع هذا الاتفاق هو ما سوف أناقشه مع … الرئيس ترمب عندما يتولى منصبه."

كان نتنياهو قد اتصل هاتفيا بترمب بعد فوزه في انتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني وقال إنه دعاه للاجتماع معه في الولايات المتحدة "في أول فرصة متاحة".

وقال نتنياهو الأحد "هو (ترمب) لديه رؤية واضحة لدور أمريكا المسيطر في العالم. لا أعتقد أنه سيدير ظهره للعالم. لا أعتقد ذلك على الإطلاق. في الحقيقة أعتقد أن العكس هو الصحيح."