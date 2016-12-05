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شاهد: معاناة أسرة طفل مصري مختطف منذ عامين

5/12/2016

يوسف محمد صابر.. طفل مصري اختطف قبل أكثر من عامين من أمام منزله بحي الملك فيصل بالجيزة ، وكان عمره وقتئذ 3 سنوات. ورغم محاولات أسرته المستمرة في البحث عنه، إلا أنهم لم يتمكنوا حتى الآن التوصل إلى مكانه أو معرفة أي معلومات عنه، وما إذا كان حيا أم ميتا.

بعبارات مختنقة من الدموع تحدثت والدة الطفل للجزيرة مباشر عن تفاصيل اختطاف نجلها من قبل إحدى السيدات، ومعاناتها منذ ذلك الوقت، مناشدة السيدة التي اختطفته تقدير مشاعرها وعدم حرمان طفلها من أسرته وإخوته، مضيفة "ارحمينا.. كفاية.. سنتين مش عارفة عايش ولا مش عايش.. فاكرنا ولا نسينا؟ حرام عليكي".

يمتلئ منزل الأسرة بصور "يوسف" ولافتات إعلانية تناشد المواطنين المساعدة في إيجاد الطفل المختطف، بالإضافة إلى لافتة أخرى تحوي عبارة "ابني فين يا ريس" في مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لوضع حد لمعاناتها.

وناقشت النافذة المسائية للجزيرة مباشر أمس الأحد قضية انتشار ظاهرة خطف الأطفال في مصر، وهي ظاهرة تثير مخاوف الأسر المصرية وقلقها على أبناءها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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