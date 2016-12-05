شاهد: لحظة مقتل هندية على يد مخمور رفضت الرقص معه

رصد مقطع مصور مروع، لحظة مقتل راقصة هندية حامل على يد رجل مخمور بإحدى حفلات الزفاف في بلدة مور ماندي بمنطقة باثيندا، حيث رفضت السماح له بصعود المسرح والرقص معها.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إنديا، فإن كولويندر كور (25 عاماً) كانت ترقص على المسرح مع زميلاتها بالفرقة أثناء مراسم الزواج، يوم السبت، عندما أطلق عليها أحد المدعوين الرصاص وهو في حالة سكر، بعدما رفضت الاستجابة لطلبه الرقص معها على المسرح.

وصرح زوج كور بأن الرجل قتل زوجته متعمداً بدم بارد لرفضها الرقص معه، بينما أشارت تقارير أخرى بأنه كان يطلق النيران في الهواء بغرض الاحتفال وأن القتل كان بالخطأ تحت تأثير الكحول.

وقالت شرطة باثيندا -التابعة لولاية بنجاب الهندية- إن القضية تم تسجيلها ضد 4 أشخاص، وألقت القبض على صاحب البندقية ومطلق النار وتم استدعاء صاحب المكان المقام فيه الحفل وكذلك أحد أفراد الأسرة صاحبة حفل الزفاف.