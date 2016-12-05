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شاهد: عشرات القتلى في حريق بحفل بكاليفورنيا

4/12/2016

قالت السلطات الأحد إن فرق الإنقاذ عثرت على 30 جثة بين الأنقاض المحترقة بعد حريق شب أثناء حفلة راقصة بطابق علوي في مبنى بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتوقعت السلطات ارتفاع عدد القتلى.

وقال السيرجنت راي كيلي المتحدث باسم مكتب شرطة ألاميدا إنه تم العثور على 30 جثة مع قيام السلطات بعملية تمشيط داخل المبنى المؤلف من طابقين والممتلئ بالأنقاض والذي كان يستخدم من جانب مجموعة من الرسامين.

وأضاف كيلي في مؤتمر صحفي أن من المرجح أن يرتفع عدد قتلى الحريق الذي قال مسؤولو الإطفاء إنه لم يسبق له مثيل في تاريخ المدينة من حيث عدد القتلى الذي خلفه. وتابع كيلي أن أسماء القتلى ستعلن "خلال الساعات القادمة" بعد إبلاغ ذويهم.

وقال كيلي "فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين مازالوا مفقودين .. نعم.. إنه عدد كبير."

وقالت ميليندا دريتون المسؤولة في جهاز الإطفاء بمدينة أوكلاند إنه تم تفتيش 20 في المئة فقط من مساحة المبنى خلال 12 ساعة الماضية. وأضافت أن مصدر الحريق لم يتحدد بعد وأن سببه أيضا مازال مجهولا.

وتابعت دريتون أن رجال الإطفاء يتفحصون المبنى ويبحثون بين الحطام في كل ركن منه.

والمبنى هو أحد المباني التي تحولت إلى مجمع للفنانين في منطقة فروتفال بالمدينة التي يقطنها غالبية من ذوي الأصول اللاتينية ويوجد بها كثير من الرسامين الذين يعيشون ويعملون في مثل هذه المباني.

ومعظم الضحايا في العشرينيات والثلاثينيات من العمر وقد أثار الحادث موجة من القلق في مجتمع الفن والموسيقى بالمنطقة.

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