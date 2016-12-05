شاهد: عجوز في الـ80 تفوز بـ50 مليون دولار

فازت امرأة كندية تبلغ من العمر 80 عاما بجائزة يانصيب قيمتها 50 مليون دولار، وذلك في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقالت إنها شعرت بالحيرة حيال ما يمكن أن تفعله بهذا المبلغ الضخم من المال.

وتمنت الكندية العجوز لويس أولسن لو أنها فازت بهذا المبلغ من المال قبل 20 أو 30 سنة مضت، موضحة أنها سوف تساعد عائلتها بهذا المال، مشيرة إلى أنها كبيرة جدا في السن حتى يتسنى لها إنفاقه.

وتسكن أولسن في قرية صغيرة بمقاطعة ألبرتا الكندية منذ ستينيات القرن الماضي، وتصف بيتها الذي يقع داخل مزرعة صغيرة بأنها شعرت بأنها تعيش في الجنة عندما حصلت عليه ووجدت به مياه جارية وهاتف.

وعرفت أولسن بفوزها بهذا المبلغ الضخم من المال عندما كانت تتسوق في محل للبقالة، وأدخلت تذكرة اليانصيب في الماكينة والتي أخبرتها أنها كسبت 15 دولارا، إلا أنها حاولت مرة أخرى لتتأكد لتجد أنها كسبت 500 دولار، إلا أنها طلبت المساعدة من إحدى العاملات التي أبلغتها أنها فازت بـ 50 مليون دولار، فردت على الفتاة: "هناك شيء خاطئ في هذه الماكينة"

وقالت العاملة في محل البقالة إنه عندما أخبرت أولسن أنها فازت بـ 50 مليون دولار بدأت ترتجف، ولكنها تسوقت وأخذت بضاعتها وغادرت المحل.

وانتشرت الأخبار في قرية إرنا التي تسكن بها أولسن ويقطنها 450 شخصا، وقالت إن لديها خططا لمساعدة أبنائها الثلاثة وأحفادها التسعة وأحفاد أبنائها التسعة.

وأضافت أنها تمنت لو جاء المال مبكرا، فقد ظلت تحلب الأبقار لنحو 25 عاما، وكانت تربي الماشية والدجاج، وكان لديها الكثير من العمل الشاق.

وبعد إلحاح الصحفيين حول ما ستقوم به لنفسها بهذه الأموال الطائلة، ردت بأنها سوف تغير سيارتها التي تبلغ من العمر 11 عاما لتشتري سيارة دفع رباعي أوسع حيث يمكنها الدخول والخروج بسهولة.