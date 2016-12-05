شاهد: طفل قلد ممثلة شهيرة على فيسبوك فأشادت به

حصد مقطع مصور لطفل بريطاني يقلد ممثلة أمريكية شهيرة، نحو 3 ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين، فإن ألفي شيلدز طفل لم يتجاوز عمره الـ5 سنوات، يعيش في بلدة ستوكبورت التابعة لمدينة مانشستر الكبرى في إنجلترا.

وقام ألفي بتقليد الممثلة الأمريكية الشهيرة بيت ميدلر بإتقان واحترافية شديدين، في مشهد غنائي من فيلم الخزعبلات "Hocus Pocus" حيث كانت تقوم ميدلر بدور شخصية ينيفرد "Winifred"، وارتدى الطفل الزي ذاته وهو عبارة عن بطانية خضراء اللون وشعر مستعار أحمر اللون.

وقام والده ستيفن بالتقاط المقطع ونشره على صفحته بموقع فيسبوك قبل 9 أيام، ليحظى بانتشار واسع المدى وغير متوقع على منصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، ما دفع والد ألفي لإنشاء صفحة خاصة بابنه الذي ذاع صيته في غضون أيام، وأصبح لديه جمهور من المعجبين.

ووصل صيت الفيديو المبدع إلى ميدلر ذاتها وأعجبت بأداء الطفل المذهل إعجاباً شديداً، وغردت على حسابها بموقع تويتر إشادةً به ومدحاً في إبداعه بتقليدها.