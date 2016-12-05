شاهد: طريقة غريبة لترويج فوائد النحل في مصر

من أجل الدعاية وتعليم الناس فوائد النحل لجأ شاب مصري إلى طريقة غريبة لعرض فكرته بتجميع النحل على وجهه ليشكل ما يسميه "لحية النحل".

ولاجتذاب النحل يربط محمد هجرس، 31 عاما، علبة صغيرة بها هرمونات ملكة النحل أسفل ذقنه.

وقال الشاب الذي تحول من الهندسة إلى تربية النحل إن من بين أهدافه إظهار أن النحل ليس عدائيا، بل على العكس هو مفيد وينتج أشياء تفيد الإنسان والزراعة.

وعلى الرغم من أن لسعات النحل لا تضر فإن هجرس يحرص على اتخاذ إجراءات احترازية قبل أن يدخل المنحل ليس خوفا من اللسع، ولكن حرصا على عدم نفوق النحل.

ويستخرج هجرس هرمونات من ملكات النحل بعد نفوقها، ويستخدمها لاجتذاب النحل من الخلية نفسها لتأدية عرضه. ويقول إنه يستخدم هذا الأسلوب أيضا لتشكيل خلايا جديدة.

ويعرض هجرس "لحية النحل" في مسابقات ومعارض يسعى فيها نحالون لهم الميول نفسها إلى تحطيم أرقام قياسية.

ويحتفظ بالرقم القياسي الحالي نحال صيني نجح العام الماضي في تغطية جسده بالكامل بمليون نحلة بلغ وزنها الإجمالي نحو 110 كيلوجرامات.

ويقول هجرس إنه بخلاف العسل وحبوب اللقاح يستخدم النحل في أغراض طبية.