شاهد: شابان يوثقان سرقتهما لمتجر ببريطانيا بكاميرا هاتف

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر شابين يوثق أحدهما بكاميرا هاتف سرقة الآخر لمتجر بأحد متاجر بريطانيا.

وقالت صحيفة ديلي ميل إن الشابين من المهاجرين الرومانيين حيث قاما بسرقة بعض الأغراض من المتجر، ثم قاما بنشر مقطع الفيديو عبر صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ووصفا ما قاما به بأنه "أفضل أسلوب للسرقة".

وعلى الرغم من وجود موظفين وأفراد أمن في المكان، فإن الشابين تمكنا من الإفلات بجريمتهما، بل وتوعدا بالقدوم للمتجر مرة أخرى من أجل سرقة المزيد من اللحوم.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" فإن الشابين أقبلا على تلك الجريمة لجذب الأنظار حول سوء الأحوال الاقتصادية، ومعاناة المهاجرين ببريطانيا من الحياة المادية الصعبة.