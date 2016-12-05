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شاهد: جزائرية تحاكي ميسي ورونالدو بمهاراتها الكروية!

5/12/2016

نشرت اللاعبة الجزائرية ليزا زيموشي، على صفحتها بانستغرام قبل يوم، فيديو حصد نحو 85 ألف مشاهدة، وهي تناور فتىً بكرة القدم، وأظهرت مهارات احترافية لا مثيل لها حتى إن الفتى لم يستطع مجاراتها أو اختطاف الكرة منها لتتفوق عليه وسط احتفال وتشجيع من حولها.

وخطفت زيموشي الأضواء منذ مشاركتها عام 2013 في بطولة ريد بُل ستريت ستايل العالمية لكرة القدم المُقامة في العاصمة اليابانية "طوكيو"، حيث تفننت في مداعبة الكرة وتقديم فاصل مهاري رائع يُحاكي كبار نجوم الساحرة المستديرة، أمثال ميسي ورونالدو.

وأثبتت زيموشي بأنّ كرة القدم لم تعد حكراً على الرجال، لتلقى الفتاة التي لم يتجاوز عمرها الـ16 عاماً وتعيش في باريس، استحساناً جماهيراً واسعاً، وتحظى Lisa Zimouche بمتابعة أكثر من 606 ألف شخص على انستغرام.

وتنشر ليزا بين الحين والآخر مقاطع مصورة تستعرض فيها مهاراتها الكروية، وتلقى متابعة واسعة على يوتيوب وفيسبوك وانستغرام.

 

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