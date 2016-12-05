شاهد: تركت طفليها بالغرفة لمدة دقيقة.. فماذا فعلا؟!

نشرت صفحة Viral Hog على يوتيوب، مقطعاً مصوراً لسيدة تعيش في مدينة تشورلي بمقاطعة لانكشاير بالمملكة المتحدة، تركت طفليها في غرفة نومهما لمدة دقيقة واحدة وعادت لتجد عالماً من الفوضى والدمار قد حل بالغرفة.

ذهبت الأم البريطانية إلى الغرفة المجاورة لغرفة طفليها لوضع عدساتها اللاصقة، وعندما عادت في أقل من دقيقة وجدتهما قد لطخا وجههما وأرضية الغرفة وسريري النوم، بكريم حفاض الأطفال "سودو كريم" وبعض الدهانات وأشياء أخرى.

واستاءت الأم كثيراً من منظر الغرفة وقالت إنها أمضت يوماً بأكمله -بمساعدة زوجها- في تنظيف الأرضية والأسرة وإزالة الكريمات والأوساخ فضلاً عن استحمام الطفلين، وحصد الفيديو آلاف المشاهدات وعشرات التعليقات الساخرة وكذلك المتعاطفة مع الأم.