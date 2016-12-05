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شاهد: "تحدي كسر التفاح بالأيدي" يشعل تويتر!

5/12/2016

أشعل تحدي "كسر التفاح بالأيدي العارية" موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدما دعا إليه مُقاتل الوزن الخفيف الصاعد في اتحاد الفنون القتالية المزدوجة UFC الأمريكي سيغ نورثكت، بحسب صحيفة التليغراف البريطانية، وموقع بازفيد.

ودشن نورثكت هاشتاج "#SuperSageAppleChallenge" على تويتر ليتمكن مشجعوه والراغبون بالمشاركة في التحدي من نشر المقاطع المصورة عليه، وبدأ هو بمقطع مصور له وهو يكسر تفاحة بالضغط عليها بين يديه العاريتين.

ودعا نورثكت متابعيه ورواد تويتر لكسر ملل عطلة نهاية الأسبوع بالمشاركة في هذا التحدي الرياضي نوعاً ما.

وعلى الفور وبشكل غير متوقع، استجاب عدد كبير جداً لدعوة نورثكت وانتشرت لقطات على الهاشتاج لشباب وفتيات وحتى الكبار يستعرضون قوتهم في كسر التفاح بين أيديهم العارية دون استخدام أية أدوات مساعدة.

وتوضح المقاطع على هاشتاج "تحدي كسر التفاحة" نجاح البعض بسهولة في كسر التفاحة، وإخفاق البعض الآخر في إكمال التحدي، ومن المعروف أن ثمرة التفاحة صلبة وقوية إلى حد ما ويصعب كسرها باليد.

 

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