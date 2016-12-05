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شاهد: إنقاذ رحالة هولندي من الغرق قبالة سواحل أستراليا

5/12/2016

نجا الرحالة الهولندي ماكس كيلر ومعه قائد أحد اليخوت من الغرق صباح الأحد  قبالة ساحل ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وقال كيلر (23 عاما) إن اليخت اصطدم بإحد الصخور في الساعات الأولى من صباح اليوم وبدأ في الغرق.

وأضاف في تصريحات في برزبين "ظننت أنه كان بإمكاننا أن ننجح (في إبقاء اليخت طافيا) حتى وصلنا إلى لحظة معينة .. كان علينا أن نترك اليخت وننجو بأنفسنا."

وتم استدعاء الشرطة البحرية إلى موقع الحادث حيث أنقذت الاثنين.

وقال كيلز مازحا "أستراليا تريد أن تقتلني".

وأوردت وسائل إعلام محلية أن الاثنين في طريقهما الآن إلى ولاية تسمانيا بأستراليا.

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