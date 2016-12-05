شاهد: أكبر مُجسم مُغطى بالزهور في العالم

أضافت إمارة دبي رقما قياسيا عالميا جديدا لسجل أرقامها القياسية.. إنه أكبر مجسم مغطى بالزهور في العالم وهو على شكل طائرة أيه 380 تابعة لطيران الإمارات ومغطاة بأكثر من نصف مليون نبتة مزهرة.

استغرق بناء مجسم الطائرة المعروض في حديقة الزهور (الحديقة المعجزة) في دبي 180 يوما.

ويتضمن عرض الطائرة المغطاة بزهور شعار شركة طيران الإمارات بزهور صفراء على جانبي الطائرة وعلم الإمارات على الذيل وأربعة محركات مع مراوح تدور مغطاة بزهور بيضاء.

وعندما تُزهر النصف مليون نبتة ذات الألوان الحمراء والصفراء والسوداء والخضراء والبيضاء يصل إنتاجها إلى خمسة ملايين زهرة.

واستُخدم في بناء مُجسم الطائرة المزهرة -بنفس الحجم الطبيعي لذات الطائرة- 50 طنا من الخرسانة و30 طنا من الصلب.

وقال فريق موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية في دبي إن المجسم تجاوز بكثير حجم المجسمات المغطاة بزهور والمسجلة قبل ذلك.

وقال المُحكم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية كيفن ساوثام "الرقم القياسي الذي حطمناه اليوم هو لأكبر مجسم مغطى بزهور. الرقم القياسي السابق كان حجمه 10 أمتارو56 سنتيمترا في مترواحد وواحد وأربعين سنتيمترا (على شكل قوس). هذا الرقم (القياسي الجديد) يتجاوز بكثير الرقم السابق.. فقبل تأكيد الحجم بالضبط عرض الطائرة يبلغ 78 مترا و34 سنتيمترا وطولها 72 مترا و95 سنتيمترا وارتفاعها نحن في انتظار تأكيده بالضبط وإن كنا نتصور أنه نحو 20 مترا. أي أنه يتجاوز كثيرا الرقم العالمي المسجل سابقا ويمثل رقما قياسيا عالميا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

ويجري ري الزهور التي تغطي المجسم كما يتم تقليمها وقصها وتشكيلها وتسميدها وهي موجودة في المجسم.

ومن بين التحديات التي تواجه فريق الحديقة المعجزة في دبي استخدام نظام ري خاص يتيح ري النباتات وهي مرتبطة في مكانها بالطائرة.

وقال المدير العام في الحديقة المعجزة بدبي عبد الناصر رحال "دايما الميركل غاردن بتجيب الشيء الغريب والشيء المميز. هاي طيارة مميزة وإحنا تعودنا في الميركل غاردن إنه نحول الأشياء اللي الناس بتشوفها بالطبيعة.. بنحولها من أشياء مثلا صناعية لأشياء فيها حياة وفيها طبيعة. هاي ال 380 حديث المسافرين. الكل بده يشوفها بده يسافر فيها فحكينا خلينا نجيبها .. بنفس حجمها الطبيعي نعملها زهور (بالإنجليزية). طبعا تحدي كبير جدا لكن فش شيء مستحيل مع الشغل ومع الإصرار".

وأضاف رحال "دايما الزهور فيه طريقتين لبناء الزهور (بالإنجليزية) الناس بتعملها عرض. رقم واحد الناس بتعملها بقطع الزهور واللي هي بتستمر لخمسة أو ستة أيّام وهذا سهل جدا أي حدا يسويه. التحدي انه تكون النبتة مزروعة جوه (داخل) البناء وتعيش معه ستة أو خمس أشهر هون التحدي. كيف بدّي أصينها؟ كيف بدّي أعطيها مي (ماء)؟ كيف بدّي أحافظ على شكلها؟ هون التحدي. فإحنا عندنا طبعا نباتات مزروعة وعايشة في الطيارة بتنروى في الطيارة. تتسمد في الطيارة من الألف إلى الياء".

ولدبي أرقام قياسية عالمية كثيرة مسجلة باسمها منها أطول مبنى في العالم وأكبر لوحة في العالم وأكبر قنينة عطر في العالم.

وسيستمر عرض مُجسم طائرة الزهور في الحديقة المعجزة بدبي لمدة ثلاث سنوات.