10 أرقام شهدها كلاسيكو الأرض بين "برشلونة" و"ريال مدريد"

شهدت مباراة "كلاسيكو الأرض" بين فريقي "برشلونة" و"ريال مدريد"، أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) العديد من الأرقام.

وقد وصل إجمالي الأرقام التي شهدتها تلك المباراة إلى 10 أرقام، جاءت على النحو التالي:

– سيرخيو راموس بات لديه 4 أهداف في الكلاسيكو ليصبح المدافع الأكثر تسجيلاً للأهداف في الكلاسيكو تاريخيًا.

– لأول مرة الكرواتي لوكا مودريتش يصنع هدفًا لسيرخيو راموس منذ نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة .

– لم يخسر الريال بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان في 26 مباراة متتالية في الدوري (فاز في 22 مواجهة، تعادل في ثلاثة).

– المباراة هي السادسة للأرجنتيني ليونيل ميسي في الكلاسيكو، يفشل فيها بتسجيل أهداف.

– برشلونة يسجل للمرة الـ 22 على التوالي في كلاسيكو إسبانيا مواصلا تحطيم الرقم القياسي.

– برشلونة في آخر 4 مباريات لا يعرف الفوز، تعادل مع مالقة سلبيًا، وريال سوسيداد، ريال مدريد 1-1 في الدوري، و اريكوليس في كأس ملك إسبانيا.

– فشل لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة في تحقيق الفوز على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال في المواجهة الثانية التي جمعت بينهما على المستوى التدريبي، بعدما حقق زيدان فوزا في الموسم الماضي بهدفين لهدف، ليتعادلا اليوم (أمس).

– على صعيد المواجهات التي أقيمت بين الفريقين في ديسمبر/ كانون الأول خاض الفريقان 21 كلاسيكو منها 17 مباراة في الدوري الإسباني، وبقية المباريات في كأس السوبر الإسباني، و تمكن ريال مدريد من الفوز على الغريم برشلونة في 11 مباراة، وحقق برشلونة الفوز في 7، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل بنفس النتيجة 1-1.

– على صعيد المواجهات التي جمعت بين الفريقين على ملعب "كامب نو" في ديسمبر/ كانون الأول أيضًا كان للريال الأفضلية تاريخيًا حيث كانت مواجهة أمس هي رقم 13، كان الفوز لصالح الريال في 6 مباريات وهو نفس الرصيد لبرشلونة، وانتهت واحدة بالتعادل.

– أصبح ريال مدريد هو الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى (فرنسا- إسبانيا- إيطاليا- ألمانيا- إنجلترا) الذي لم يتلق لأي هزيمة في الموسم الحالي.