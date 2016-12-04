مقتل ربة منزل سقطت عليها "سيدة" من الطابق الرابع بالجيزة

مصرع ربة منزل سقطت عليها "سيدة" من الطابق الرابع بالجيزة

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة في المستشفى بعد يومين من سقوط سيدة عليها من الطابق الرابع بأحد بنايات منطقة الهرم بالجيزة.

الحادث الذي وقع قبل يوم بدأ بشجار بين رجل وزوجته وأثناء تعديه عليها استل سكينا لمطاردتها فسقطت الزوجة من الطابق الرابع وتصادف مرور سيدة أخرى أسفل منزلها فلقيت الزوجة مصرعها على الفور فيما لحقت بها ربة المنزل متأثرة بإصابتها.

وأرفقت نيابة الهرم، محضر وفاة الأخيرة بأوراق قضية اتهام الزوج، وهو عاطل، بقتل زوجته، وحيازته لمخدر الحشيش.

وصرّحت النيابة بدفن جثة الضحية الثانية، بعد تشريحها بمعرفة خبراء الطب الشرعي للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.