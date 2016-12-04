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لقطات صادمة لرجل يبيع لحوم القطط على أنها أرانب!

4/12/2016

حصد فيديو صادم لرجل يقتل القطط ويسلخها ويبيعها للمطاعم على أنها أرانب، أكثر من 408 مليون مشاهدة على موقع Miaopai الصيني منذ نشره في 28 نوفمبر المنصرم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن رجل يدعى هوانغ فوبينغ ويعيش في إحدى قرى مقاطعة تشنغدو الصينية، خدع جيرانه على مدار 30 عاماً بحبه ورعايته للقطط الضالة حتى اكتشفوا الحقيقة الصادمة والمقززة.

وبحسب تقارير الشرطة الصينية، فإن الرجل "سفاح القطط" خدع أحد المطاعم الريفية وباع له القطط على أنها لحوم أرانب نادرة، وزعم الرجل أنه كان يذبح القطط الحية والنافقة ويقوم بسلخها وبيعها في الأسواق المختلفة على أنها لحوم أرانب، ولم يتمكن أحد من معرفة الفرق بينهما.

وذكرت التقارير أن الرجل كان يذبح 100 قطة يومياً في مستودع منعزل "20 يوان على الأقل لكل كيلوغرام أي ما يعادل 2.3 يورو"، وبعد اكتشاف الجريمة أغلق مركز إنقاذ الحيوان في الصين المستودع الذي اكتشف فيه عدد كبير من هياكل القطط، ونحو طن من القطط التي تم قتلها وسلخها، وتم تحرير 49 من القطط الحية.

وكان الرجل قد باع قرابة 13 طناً من القطط النافقة بالغش للمطاعم على أنها أرانب في المناطق الريفية بالصين، وتم نشر لقطات وصور صادمة من داخل المذبح على الإنترنت، ما أصاب المستخدمين الصينيين بحالة من الاشمئزاز والغضب العام لاسيما بين محبي تربية القطط.
 
 
 
 
 
 
 
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