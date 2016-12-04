فيديو: 4 ملايين مشاهدة لطفلة تتفنن في وضع المكياج!

حصد مقطع مصور لطفلة صغيرة تضع المكياج باحتراف، نحو 4 ملايين مشاهدة في أقل من يومين على نشره في صفحة Just Girly Things بفيسبوك، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وقبل 6 أيام نشرت صفحة lipgloss_and_crayons على إنستغرام وهي صفحة معنية بالتجميل وتعني "ملمع شفاه وأقلام تلوين"، المقطع الذي أظهر طفلة صغيرة جداً تدعى "مولي" وهي تجرب علبة مكياج جديدة يبدو أنها هدية.

وظهرت مولي وهي تتفنن في وضع المكياج لنفسها بإتقان، واستخدمت أدوات التجميل باحترافية كما لو كانت خبيرة تجميل لتخرج في النهاية بوجه أنيق ورقيق وجذاب للغاية.