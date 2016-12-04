فيديو: شاب بقدم واحدة يحرز هدفا عالميا

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يظهر فيه شاب يدعى "تومي مكاي" يبلغ من العمر 32 عامًا يحرز هدفًا بالرغم من فقدانه إحدى ساقيه.

وفقد تومي ساقه اليمني إثر إصابته بالسرطان في مرحلة الطفولة ما أدي إلي قطعها، وأصبح يسير على عكازين وبالرغم من ذلك أحرز هدفا مثيرا للإعجاب.

واختارت جماهير الدوري الاسكتلندي هدف مكاي ليكون ضمن القائمة القصيرة لأفضل هدف في دوري المحترفين لهذا الشهر حيث أحرزه في زمن قياسي لا يتعدى الـ20 ثانية.

وقال مكاي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه لم يكن يتوقع رد الفعل بهذا الحجم حيث تلقى رسائل إعجاب من الناس في إسبانيا وروسيا والولايات المتحدة.