شاهد: روما يحسم ديربي العاصمة بالفوز على لاتسيو

استغل روما هفوتين فادحتين لغريمه لاتسيو ليفوز 2-صفر في مباراة ملتهبة بقمة العاصمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم والتي قاطعها جمهور روما اليوم (الأحد).

وتسبب والاس مدافع لاتسيو في الهدف الأول في الدقيقة 64 عندما حاول مراوغة كيفن ستروتمان أمام المرمى لكن لاعب الوسط الهولندي انتزع الكرة بسهولة وسددها من فوق الحارس فيدريكو ماركيتي.

وضاعف روما التقدم بعد 13 دقيقة بتسديدة من راديا ناينغولان من 35 مترا لتصطدم الكرة بالأرض مرتين قبل أن تباغت ماركيتي.

وشهدت القمة شجارا مؤسفا بين لاعبين ومسؤولين بالفريقين بعد الهدف الأول عندما سكب ستروتمان المياه على بديل لاتسيو دانيلو كاتالدي ليجذب الأخير ستروتمان من القميص بعنف.

ونال ستروتمان إنذارا بينما حصل كاتالدي على بطاقة حمراء.

ووقعت حادثة مثيرة للجدل أيضا في الشوط الأول عندما بدا أن برونو بيريز لاعب روما تعرض لعرقلة على حافة منطقة الجزاء من لوكاس بيليا.

واحتسب الحكم في البداية ركلة حرة لروما ثم تحدث مع مساعده ليستقر على إلغاء قراره.

ولم يفز لاتسيو في آخر سبع مواجهات ضد روما وبالتحديد منذ نهائي كأس ايطاليا 2013.

وقاطع جمهور روما المباراة وظهر المدرج الجنوبي في الاستاد الأولمبي خاليا استمرارا للاحتجاج على الإجراءات الأمنية التي قالوا إنها تدمر ثقافة التشجيع لديهم.

ويبقى روما في المركز الثاني برصيد 32 نقطة بالتساوي مع ميلانو بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس المتصدر. ويأتي خلفهما نابولي ولاتسيو وأتلانتا بفارق أربع نقاط.

واحتاج ميلانو لهدف قبل النهاية عبر جيانلوكا لابادولا ليهزم كروتوني متذيل الترتيب بعدما أهدر مباي نيانغ ركلة جزاء في وقت مبكر.

وفاز كروتوني في واحدة بين 15 مباراة حتى الآن في موسمه الأول بالمسابقة لكنه تقدم بشكل مفاجئ عبر دييغو فالشينيلي بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 26.

وأحرز لاعب الوسط الكرواتي ماريو باساليتش هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق من ضربة رأس وهو هدفه الأول منذ انضمامه لميلانو معارا من تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وحصل ميلانو على ركلة جزاء في وقت مبكر من الشوط الثاني لكن نيانجغ دخل في نقاش مع لابادولا على تسديد الركلة لكن اليكس كورداز حارس كروتوني تصدى لها ببراعة.

وحسم لابادولا الفوز عندما سدد كرة من على مسافة 12 مترا بعد ركلة حرة مباشرة من الياباني كيسوكي هوندا سقطت أمامه داخل المنطقة ليهز الشباك قبل النهاية بأربع دقائق لكنه حصل على إنذار بسبب المبالغة في احتفاله.