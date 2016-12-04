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شاهد: بريطانية تحصل على وجه ترمب في ثمرة فلفل!

4/12/2016

صُدمت البريطانية جانيت إيرز حينما قطعت ثمرة من الفلفل الأحمر لتجد صورة شبيهة بوجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب يصرخ في وجهها! بحسب موقع ذا ريجيستر وصحيفة ميترو البريطانية.

وكانت جانيت التي تعيش في بورتسموث، تعد وجبة العشاء وأثناء تقطيع خضروات الفلفل الملونة بـ"الأحمر والأخضر والأصفر" التي اشترتها من محلات يتروز الشهيرة من أجل عمل السلطة، فوجئت بوجه ترمب الغاضب يصرخ في وجهها ما أصابها بالرعب.

وأرادت جانيت أن تشارك أصدقاءها اللحظة فقامت على الفور بالتقاط صورة للحدث الغريب ونشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت ساخرة إن الصورة على ما يبدو أنها انعكاس لمحادثة غاضبة لترمب.

وقالت إنها واصلت تقطيع الفلفل على كل حال، و"تناولنا العشاء لكننا قد نعاني آثاراً سيئة من فلفل ترمب"، وذكرت أنها سوف تقترب من الفلفل المقبل بمزيد من الحذر.

وحظىت صورة "فلفل ترمب" بعشرات التعليقات الساخرة، كما قارن حساب Twoface على يوتيوب، بين صورة ترمب وهو منفعل، وبين ثمرة الفلفل الحمراء التي تشبهه.
 
 
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