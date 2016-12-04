شاهد: انفجار الألعاب النارية في جسد حارس مرمى ليون الفرنسي

أوقف حكم مباراة نادي ميتز وضيفه ليون، السبت، اللعب بعد إلقاء الجماهير لألعاب نارية انفجرت إحداها في جسد حارس مرمى ليون لوبيز .

وطلب الحكم ليونيل غافريدو من لاعبي الفريقين ترك الملعب في الدقيقة 31 بعد الواقعة، ووفقا للوائح الدوري الفرنسي فإن المباراة يتم إلغائها إذا توقف اللعب لمدة 45 دقيقة.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي في بيان أن السلطات العامة اتخذت بالاتفاق مع المشرفين على اللقاء والحكم قرارا بإلغاء المباراة، وكان ميتز متقدما 1-0 قبلها بدقيقتين عبر غوتييه هين.

وسقط لوبيز حارس ليون على ظهره ووضع يده على أذنيه عند إلقاء الألعاب النارية، واضطر للتدحرج خارج الملعب عندما انفجرت ألعاب أخرى عند قدميه، عندما كان يتلقى العلاج من قبل الفريق الطبي.

وأعلن ليون أن حارسه نُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية.

ومن المتوقع أن تتدخل لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لفرض عقوبات على الجماهير، كما دأب على ذلك في مناسبات سابقة.