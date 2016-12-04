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شاهد: أغرب طريقة لغش الدواجن في بيرو!

4/12/2016

رصدت كاميرات المراقبة في منطقة لا فيكتوريا في ليما "عاصمة بيرو"، لقطات مروعة لأصحاب المحلات التجارية وهم يغشون الدواجن بطريقة غريبة، حيث يقومون بتضخيم الدجاج عن طريق النفخ بأفواههم من رقابها لجعلها أكبر حجماً وأثقل وزناً.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الفيديو الذي أظهر لقطات صادمة لتجار الدواجن وعمال المصانع وهم يقومون بالنفخ بأفواههم في فتحات أعناق الدجاج بعد ذبحها لتبدو أسمن بزيادة 25% من حجمها الطبيعي، وبالتالي سعر أعلى ومكسب أكثر للتجار.

وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا المحلية، أن تلك الممارسات لا تقف عند الغش فحسب فهناك تخوفات من احتمالية نقل عدوى أو تفشي الأمراض، وقبل عامين أوقفت الشرطة البيروفية تلك الممارسات الغريبة؛ لكنها على ما يبدو أنها بدأت في الظهور مرة أخرى.
 
 
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