البث الحي
منوعات

ترمب يشارك في حفل "أبطال وأوغاد" متنكرا في شخصيته

4/12/2016

ترمب أثناء مشاركته في الحفل – تويتر

رغم انشغال الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترمب بوضع اللمسات الأخيرة على لإدارته الجديدة، إلا أن قطب العقارات الملياردير لا يزال لديه الوقت ليحظى بشئ من المرح ليلة أمس السبت.

وحضر ترمب حفل "أبطال وأوغاد" التنكري في بلدة هيد أوف هاربور، نيويورك، وفقا لصحفيين صاحبوا الرئيس المنتخب.

واستضاف الحفل الملياردير روبرت ميرسر، أحد أكبر داعمي ترمب.

وعندما سأل الصحفيون عن الشخص الذي تنكر في شخصية ترمب، أشار الرئيس المنتخب إلى نفسه قائلا "أنا".

وحضر الحفل أيضا كل من كيلاين كونواي، مستشارة ترمب ومديرة حملته الانتخابية، وستيف بانون، الذي اختاره ترمب كبيرا لخبراء الاستراتيجيات في البيت الأبيض.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)