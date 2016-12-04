ترمب يشارك في حفل "أبطال وأوغاد" متنكرا في شخصيته

ترمب أثناء مشاركته في الحفل – تويتر

رغم انشغال الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترمب بوضع اللمسات الأخيرة على لإدارته الجديدة، إلا أن قطب العقارات الملياردير لا يزال لديه الوقت ليحظى بشئ من المرح ليلة أمس السبت.

وحضر ترمب حفل "أبطال وأوغاد" التنكري في بلدة هيد أوف هاربور، نيويورك، وفقا لصحفيين صاحبوا الرئيس المنتخب.

واستضاف الحفل الملياردير روبرت ميرسر، أحد أكبر داعمي ترمب.

وعندما سأل الصحفيون عن الشخص الذي تنكر في شخصية ترمب، أشار الرئيس المنتخب إلى نفسه قائلا "أنا".

وحضر الحفل أيضا كل من كيلاين كونواي، مستشارة ترمب ومديرة حملته الانتخابية، وستيف بانون، الذي اختاره ترمب كبيرا لخبراء الاستراتيجيات في البيت الأبيض.

