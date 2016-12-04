تركيا تريد التجارة مع الصين وروسيا وإيران بالعملات المحلية

الرئيس التركي – رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الأحد) إن بلاده تأخذ خطوات للسماح بالتجارة مع الصين وروسيا وإيران بالعملات المحلية في أحدث مسعى للحكومة لدعم الليرة التي تتهاوى.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام حشود تلوح بالأعلام في مدينة قيصري بوسط البلاد أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم سيطرح الأمر خلال زيارته المقبلة لروسيا.

وطلب أردوغان من الأتراك بيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية وشراء الليرة لوقف الاتجاه النزولي للعملة المحلية التي فقدت 20 في المئة من قيمتها بسبب قوة الدولار والمخاوف جراء الحملة التي تشنها الحكومة بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز2016.