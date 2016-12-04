"أوبر" تضيف خاصية جديدة لجمع المعلومات عن موقع الراكب

أشار موقع متخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة "أوبر" أضافت في تطبيق استدعاء سيارات الركوب بالأجرة عبر الأجهزة الذكية خاصية جديدة إلى أحدث إصداراتها التي تم طرحها الشهر الماضي دون أن تشير إلى وجودها رغم أنها يمكن أن تدفع ببعض المستخدمين إلى التخلي عنه خوفا على خصوصية معلوماتهم.

وبحسب التقرير فإن شركة "أوبر" تجمع حاليا بيانات المكان الذي يريد المستخدم الوصول إليه "منذ لحظة تلقي طلب استدعاء السيارة من المستخدم وحتى مرور خمس دقائق بعد الوصول إلى الوجهة النهائية ومغادرة الراكب للسيارة".

وذكرت شركة "أوبر" في بيان إن الخاصية الجديدة تستهدف تحسين خدمة الوصول إلى الراكب في مكان وجوده وتوصيله إلى المكان المطلوب، وتحسين عوامل الأمان بالنسبة للراكب.

ويقوم تطبيق "أوبر" بتخزين ما تسمى "بيانات الموقع المتعلقة بالرحلة" طوال فترة الرحلة ابتداء من استدعاء السيارة وحتى نهاية الرحلة حتى عندما يكون التطبيق يعمل في الخلفية أي لا يتعامل معه المستخدم في هذه اللحظات. كما أن التطبيق يقوم بجمع البيانات عندما يتفاعل مستخدم معه لتوقيف أي سيارة أجرة أو للمقارنة بين الأسعار أو حتى لتحديث البيانات، وكذلك بعد انتهاء الرحلة.

ونقل موقع "بي.سي ماغازين" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدثة باسم "أوبر" القول "نحن نفكر دائما في الطرق التي تتيح لنا تحسين الخدمة سواء من خلال تبادل معلوماتنا لتحديد أفضل مواقع الوصول إلى الراكب في أي شارع .. تحديد الموقع هو جوهر خبرة أوبر ونحن نطالب الراكب بتزويدنا بالمزيد من المعلومات للوصول إلى هذه الأهداف".

في الوقت نفسه فإنه يمكن للمستخدم إيقاف هذه الخاصية من خلال الدخول إلى إعدادات التطبيق سواء كان يتم استخدامه عبر أجهزة تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس أو بنظام التشغيل أندرويد.

ولكن "أوبر" تحذر من أن وقف تشغيل هذه الخاصية "ستحد من قدرة المستخدم على استخدام خصائص معينة" في التطبيق. في الوقت نفسه فإن وقف هذه الخاصية على هاتف المستخدم لا يعني منع الشركة من الاستمرار في جمع المعلومات عن المكان من خلال الجهاز الخاص بالسائق.

يذكر ان التطبيق الجديد الذي صدر الشهر الماضي هو أول تحديث للتطبيق الشهير في مجال استدعاء سيارات الركوب في العالم منذ 4 سنوات ويشمل تحديثات تم التوصل إليها من خلال دراسة الروتين اليومي للمستخدمين ويقدم المزيد من الخيارات وفقا للمكان الذي يريد الراكب الوصول إليه.