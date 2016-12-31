وكالة:جولات أردوغان الخارجية في 2016 تعادل 4 دورات حول الأرض

الأناضول: جولات أردوغان الخارجية تعادل 4 دورات حول الأرض

قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إن المسافة التي قطعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زياراته الخارجية خلال عام 2016 بلغت 146 ألف كيلومتر، أي ما يعادل 4 دورات حول الأرض.

وبحسب المعلومات التي جمعتها " الأناضول " أجرى أردوغان أولى زياراته إلى قارة أمريكا اللاتينية، وشملت تشيلي وبيرو وإكوادور، ثم أجرى جولة أفريقية أثناء عودته، شملت كلا من ساحل العاج وغانا ونيجيريا وغينيا.

وأجرى أردوغان 22 زيارة رسمية إلى 20 بلدا أجنبيا، قاطعا مسافة 146 ألف كيلومتر، أي ما يعادل 4 دورات حول الكرة الأرضية.

وزار الرئيس التركي الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث مرات، وأجرى أول زيارة له بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو / تموزالماضي إلى روسيا، والتقى خلال زياراته رؤساء 37 دولة، واستقبل رؤساء حكومات 15 دولة.

وبلغ مجموع الخطابات التي ألقاها خلال عام 2016 داخل البلاد وخارجها، 110 خطابات.

وعلى الصعيد الداخلي، قام أردوغان بـ31 زيارة رسمية إلى 24 ولاية تركية مختلفة خلال العام الجاري، وبذلك ارتفع عدد زياراته في هذا الإطار منذ استلامه مهام رئاسة البلاد في أغسطس/آب 2014، إلى ألف زيارة رسمية.

وفي المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أشرف أردوغان على مراسم استقبال 836 وفداً أجنبياً مكوّناً من 9 آلاف و880 شخصاً، والتقى مع أمناء عامين لثماني منظمات دولية كبرى.

كما تسلّم أردوغان أوراق اعتماد 40 سفيراً جديداً بدأوا مهامهم في العاصمة أنقرة خلال 2016.