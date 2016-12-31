مصر للطيران تبدأ تسليم رفات ضحايا الطائرة المنكوبة لذويهم

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران – أرشيف

بدأت شركة مصر للطيران اليوم السبت إجراءات تسليم رفات طاقم طائرتها التي سقطت في البحر المتوسط في 19 مايو/أيار الماضي أثناء رحلة عودتها من باريس إلى القاهرة.

وقالت لجنة التحقيق في حادث الطائرة، في بيان لها إنه "تم تسليم الرفات من مشرحة زينهم لذوي وأهالي الضحايا وذلك بحضور عدد من ممثلي الطيران المدني، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن النائب العام المصري".

ومن المقرر البدء غدًا الأحد في تسليم رفات الركاب المصريين إلي ذويهم، يليها تباعا تسليم رفات الضحايا الفرنسيين والجنسيات الأخرى.

وكانت الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه 320، تقل 66 من الركاب والطاقم على متن الرحلة رقم (إم إس804) عندما تحطمت فوق البحر في مايو/أيار؛ ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

ومن بين من لقوا حتفهم في الحادث 40 مصريا و15 فرنسيا.

وقال محققون مصريون في وقت سابق من هذا الشهر إن بقايا متفجرات عثر عليها على أشلاء القتلى؛ لكن محققين فرنسيين قالوا إن من غير الممكن في تلك المرحلة استخلاص استنتاجات عن سبب تحطم الطائرة.