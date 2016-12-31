البث الحي
منوعات

مصر للطيران تبدأ تسليم رفات ضحايا الطائرة المنكوبة لذويهم

31/12/2016

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران – أرشيف

بدأت شركة مصر للطيران اليوم السبت إجراءات تسليم رفات طاقم طائرتها التي سقطت في البحر المتوسط في 19 مايو/أيار الماضي أثناء رحلة عودتها من باريس إلى القاهرة.

وقالت لجنة التحقيق في حادث الطائرة، في بيان لها إنه "تم تسليم الرفات من مشرحة زينهم لذوي وأهالي الضحايا وذلك بحضور عدد من ممثلي الطيران المدني، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن النائب العام المصري".

ومن المقرر البدء غدًا الأحد في تسليم رفات الركاب المصريين إلي ذويهم،  يليها تباعا تسليم رفات الضحايا الفرنسيين والجنسيات الأخرى.

وكانت الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه 320، تقل 66 من الركاب والطاقم على متن الرحلة رقم (إم إس804) عندما تحطمت فوق البحر في مايو/أيار؛ ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

ومن بين من لقوا حتفهم في الحادث 40 مصريا و15 فرنسيا.

وقال محققون مصريون في وقت سابق من هذا الشهر إن بقايا متفجرات عثر عليها على أشلاء القتلى؛ لكن محققين فرنسيين قالوا إن من غير الممكن في تلك المرحلة استخلاص استنتاجات عن سبب تحطم الطائرة.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)