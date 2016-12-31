فيديو/ فتاة العربة: لم أحصل على شيء بعد لقاء السيسي

عادت فتاة "جر البضاعة" لممارسة عملها على عربتها مجددًا بعد أيام من انتظار "وعود المسئولين" للارتقاء بحياتها.

فرغم الصخب الإعلامي الذي صاحب "منى السيد" بعد أن هزت صورتها مواقع التواصل الاجتماعي، وتكريمها مرتين من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلا أن حياتها لم تشهد أي تغيير إيجابي.

عادت «فتاة عربة البضاعة» لممارسة مهنتها بكل نشاط دون هوادة ولا راحة، مرتدية ملابس العمل، حيث رصدتها (صحيفة فيتو الأسبوعية المصرية)، وهى تعتلي "التروسيكل – عربة لحمل بضائع" وتمر على محال البقالة الموجودة بشارع فرنسا لتوزع بضائعها، على أصحاب المحال.

وبسؤالها عن أهم الأحداث التي طرأت على حياتها، بعد الوعود التي تلقتها من الرئيس المصري بتوفير شقة سكنية لها وعربة جديدة للعمل عليها فضلا عن اهدائها "رحلة عمرة لزيارة البيت الحرام".

قالت الفتاة: "الحمد لله أنا كويسة و بمارس عملي و أكل عيشي كل يوم، علشان أصرف على نفسي وأسرتي، وأنا لسه مستلمتش الشقة والعربية برضه لسه مستلمتهاش، والعمرة.. أنا بعت الأوراق والباسبور و منتظراها مجاش حاجة لسه".