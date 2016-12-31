شاهد: مانشستر يونايتد يحول تأخره أمام ميدلسبره لفوز بهدفين

تأخر مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس بملعبه أمام ميدلسبره قبل أن يسجل أنطوني مارسيال وبول بوجبا في اخر خمس دقائق ليفوز 2-1.

وكان ايتور كارانكا مدرب ميدلسبره ندا لمعلمه جوزيه مورينيو بعدما عمل مساعدا له في ريال مدريد وسجل غرانت ليدبيتر هدف التقدم لميدلسبره في منتصف الشوط الثاني.

وشعر زلاتان إبراهيموفيتش – الذي سجل 11 هدفا في مبارياته العشر السابقة – بالغضب من الغاء هدف سجله في الشوط الأول بسبب رفع قدمه عاليا.

وأدرك مارسيال – الذي سدد قبلها في القائم – التعادل قبل خمس دقائق على النهاية وبعد دقيقة واحدة سجل بوجبا هدف الفوز ليقود يونايتد للانتصار الخامس على التوالي في الدوري.

وقال اللاعب الفرنسي الدولي "إنه شعور رائع.. لهذا نحب كرة القدم".