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شاهد: تشيلسي يدك شباك ستوك سيتي بأربعة أهداف

31/12/2016

عادل تشيلسي الرقم القياسي لأرسنال بالفوز في 13 مباراة متتالية في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم بعدما تغلب على ستوك سيتي بأربعة أهداف بفضل جاري كاهيل ودييغو كوستا وويليان.

وتصدى لي غرانت حارس مرمى ستوك لعدة فرص خطيرة من تشيلسي قبل أن يحول كاهيل كرة سيسك فابريغاس العرضية من ركلة ركنية داخل الشباك برأسه.

لكن بعد مرور دقيقة واحدة بالكاد من بداية الشوط الثاني أدرك برونو مارتنز إندي التعادل بعدما هيأ له بيتر كراوتش الكرة برأسه عقب ركلة حرة نفذها تشارلي آدم.

وأعاد ويليان الفريق اللندني إلى المقدمة مرتين في سبع دقائق مثيرة سجل خلالها كراوتش هدفا ثانيا لستوك في الدقيقة 64 قبل أن يتوج كوستا احتفالات فريق المدرب أنطونيو كونتي بالعام الجديد بتسجيل الهدف الرابع.

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