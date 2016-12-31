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شاهد: اشتباك بالأيدي بين أنصار عباس ودحلان في غزة

31/12/2016

اندلع اشتباك بالأيدي بين أنصار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والقيادي المفصول من فتح محمد دحلان، خلال احتفال جماهيري بالانطلاقة 52 للحركة، في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، السبت.

وأظهر فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكا بالأيدي بين الطرفين قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لفضه.

وكانت حركة "فتح"، دعت كافة عناصرها ومؤيديها للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الـ52 لانطلاقتها السبت بساحة الجندي المجهول في مدينة غزة.

وأوقدت حركة فتح شعلة ذكرى انطلاقتها الـ52، في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، وسط حضور المئات من أنصار الحركة.

وبدأ المئات من أنصار حركة "فتح" وقادتها الاحتفال بذكرى انطلاقة حركتهم عقب إيقاد الشُّعلة.

ورفع المشاركون في الاحتفال أعلام الحركة إلى جانب صور للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والرئيس محمود عباس.

وإيقاد الشعلة هو حدث رمزي تنظمه حركة "فتح"، في 31 ديسمبر/كانون أول من كل عام، كجزء من احتفالاتها بذكرى انطلاقتها.

وقالت حركة "فتح"، في بيان نشرته اليوم السبت،: "نضيئ اليوم شعلة الثورة الـ(52)، وأهدافنا منذ الانطلاقة لم تتغير، متمسكون بالثوابت الوطنية، ونمضي لتحقيق أهداف شعبنا وآماله في الحرية والاستقلال".

وتابعت الحركة: "نخوض المعارك في كافة الميادين ونتطلع إلى رقعة المصالح العليا لشعبنا،  ونقاتل للحفاظ على قراره المستقل".

وتحتفل حركة "فتح" بذكرى تأسيسها منذ عام 1965، وتعد "فتح" من أولى حركات النضال الفلسطيني ضد إسرائيل.

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