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حماس: أجرينا مباحثات "إيجابية" مع مسؤولين مصريين بالقاهرة‎

31/12/2016

موسى أبو مرزوق عقد لقاءات مع مسؤولين مصريين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن مباحثات "إيجابية" مع مسؤولين مصريين بالقاهرة.

جاء ذلك على لسان حازم قاسم المتحدث باسم الحركة " للأناضول".

وقال قاسم إن عضو المكتب السياسي في الحركة موسى أبو مرزوق الذي كان في قطر "وصل القاهرة قبل عدة أيام – لم يحدد التاريخ – وعقد لقاءً إيجابيا مع مسؤولين مصريين – لم يذكر أسماءهم.

وأضاف أن اللقاء بحث "مجمل القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية وملف المصالحة والأمور المتعلقة بمعبر رفح".

وأكد قاسم أن تلك الزيارة جاءت في إطار استمرار اللقاءات مع الجانب المصري التي تحرص عليها حركة حماس وتسعى إلى تطويرها، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن الزيارة وما ذكره قاسم.

وكانت العلاقة بين حماس ومصر، قد شهدت توترا ملحوظا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد عام 2013.

غير أنه سبق أن زار وفد من الحركة في الداخل والخارج مصر في مارس/آذار الماضي، للقاء مسؤولين مصريين لبحث العلاقة الثنائية بين الطرفين.

وتقول "حماس" على لسان قادتها إن العلاقة مع مصر في الوقت الحالي تشهد تحسناً إيجابياً.

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