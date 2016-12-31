تقرير: استشهاد 134 فلسطينيا من بينهم 35 طفلا خلال 2016

قوات الاحتلال قتلت 134 فلسطينيا في 2016

قال مركز أبحاث فلسطيني إن 134 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 35 طفلا خلال العام 2016.

وقال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن معظم الشهداء أعدموا على الحواجز العسكرية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، التي زاد عددها عن 472 حاجزا ضمن مساعي الاحتلال تقييد حرية الحركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح المركز، في تقريره السنوي "حصاد" الذي نشره اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال أعلنت عن مخططات وعطاءات ومنح تراخيص لنحو 27 ألف و335 وحدة استيطانية جديدة، واعتقلت نحو 6970 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، من بينهم 1240 طفلا و151 سيدة وفتاة قاصر، وهدمت نحو 1023 منزلا ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس.

من جهتها، كشفت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 35 طفلا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال عام 2016، منهم 30 طفلا بالرصاص الحي، و14 منهم من محافظة الخليل وحدها.

ولفتت الحركة إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين من الأطفال كان خلال العام الماضي 26 شهيدا، مشيرة إلى تصاعد استهداف قوات الاحتلال للأطفال الفلسطينيين.