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الاتحاد الدولي للصحفيين: 122 صحفياً قتلوا خلال 2016

31/12/2016

احتجاج لصحفيين في المكسيك على مقتل زملاء لهم – أرشيف

قال الاتحاد الدولي للصحفيين إن 122 صحفياً قتلوا في أنحاء مختلفة من العالم خلال العام 2016، منهم 29 لقوا مصرعهم في تحطم طائرتين.

وأشار الاتحاد، في تقريره السنوي الذي نُشر أمس الجمعة إلى أن العراق "تصدر قائمة الدول التي قتل فيها صحفيون، بواقع 15 صحفياً، حلت بعده أفغانستان بـ13 صحفيا، والمكسيك بـ11 صحفيا".

وأوضح الاتحاد أن "الصحفيين قتلوا في استهدافات مباشرة، أو انفجارات، أو أثناء تغطيتهم لعمليات تبادل إطلاق نار".

ونقل التقرير عن رئيس الاتحاد، فيليب ليروث، قوله إن "هذه الإحصاءات لا تبشر بانتهاء أزمة سلامة العمل الإعلامي".

ولفت التقرير إلى أن "29 صحفياً آخرين لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرتين".

وكان 20 صحفياً برازيلياً لقوا مصرعم بتحطم طائرة في كولومبيا في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما لقي 9 صحفيين روس مصرعهم في تحطم طائرة في البحر الأسود الأحد الماضي.

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