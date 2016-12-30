ميسي أفضل صانع ألعاب في العالم لعام 2016

الأرجنتيني ليونيل ميسي

اعتلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، المحترف في صفوف برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، قائمة أفضل صانع ألعاب على مستوى العالم لعام 2016.

ووفقًا لموقع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء على شبكة الإنترنت، فإن ميسي جاء على القمة برصيد 172 نقطة، لتكون تلك المرة هي الثانية التي يحرز فيها ميسي هذا اللقب.

وجاء أندريس انييستا في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، يليه الألماني توني كروس (45 نقطة)، ثم مواطنه مسعود أوزيل (39 نقطة)، يليه الجزائري رياض محرز، والكرواتي لوكا مودريتش (36 نقطة) لكل منهما.

واحتل البلجيكي كيفين دي بروين المركز السابع برصيد 31 نقطة، ثم الفرنسي بول بوغبا (26 نقطة)، ثم البلجيكي ايدين هازارد (14 نقطة)، فالفرنسي ديمتري باييت (8 نقاط)، ثم الإسباني ديفيد سيلفا (5 نقاط)