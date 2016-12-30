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فيديو: بعد العثور على جثة.. مخاوف على سفير اليونان بالبرازيل

30/12/2016

أثار العثور على سيارة محترقة في ولاية ريو بالبرازيل مخاوف من أن تكون الجثة التي وجدت في داخلها عائدة للسفير اليوناني في البرازيل والذي فقد أثره الاثنين الماضي.

وتعمل شرطة ريو على فحص الجثة ومكان الحادث، غير أنها لم تؤكد ما إذا كانت الجثة عائدة للسفير كرياكوس أميريدس البالغ من العمر 59 عاما.

وكانت الشرطة البرازيلية قد أصدرت الخميس مذكرة بحث عن أميريدس الذي شوهد المرة الأخيرة يوم الاثنين قرب ريو دي جانيرو حيث كان يمضي عطلة مع عائلته.

 وأفادت الشرطة المدنية في ولاية ريو في بيان عن "فتح تحقيق بشأن اختفاء السفير" يتولاها قسم المفقودين في المفوضية المتخصصة بجرائم القتل في منطقة خليج فلومينينسي.

وقالت موظفة في السفارة اليونانية لوكالة " فرانس برس " إن السفير في عطلة في مدينة ريو التي تشهد نسبة جريمة مرتفعة منذ 21 ديسمبر /كانون الأول ويفترض أن يعود إلى برازيليا في 9 يناير/ كانون الثاني.

لكن السفارة لم تؤكد فقدانه، وقالت إنها ما زالت "تنتظر مزيدا من المعلومات".

وتحدثت وسائل إعلام برازيلية عن إبلاغ زوجة السفير الشرطة بفقدان أثره بعد أن غادر الشقة التي استأجراها في مدينة نوفا ايغواكو خارج ريو ولم يعد، كما يتعذر عليها الاتصال به.

وعين أميريدس سفيرا العام الحالي وسبق أن خدم قنصلا عاما لليونان في ريو دي جانيرو بين 2001 و2004، وسفيرا في ليبيا بين 2012 و2016.    

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