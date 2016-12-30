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فتح 5 محطات مترو في أثينا لإيواء المشردين من البرد القارس

30/12/2016

البرد القارس يضاعف معاناة المشردين في اليونان

فتحت السلطات اليونانية في وسط العاصمة أثينا خمس محطات مترو لإيواء المشردين من البرودة القارسة التي تسود اليونان.

وقالت إدارة المدينة إن هذا الوضع سيستمر بداية من اليوم الجمعة حتى إشعار آخر، مشيرة الى تخصيص أربع قاعات مزودة بأجهزة تدفئة لاستقبال المشردين.

وأضافت الإدارة أن هناك مختصين في العمل الاجتماعي مسؤولين عن إمداد آلاف المشردين بوسط العاصمة اليونانية بالملابس والأغطية والمواد الغذائية.

كانت درجات الحرارة انخفضت بشدة خلال الأيام الماضية في اليونان حيث تصل حاليا إلى درجة التجمد خلال الليل، كما يتساقط الجليد بصورة مستمرة وهو أمر نادر في هذه المدينة.

ولا تتوقع هيئة الأرصاد في اليونان تحسن الطقس إلا بداية من منتصف الأسبوع المقبل.  

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