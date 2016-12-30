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شاهد: وفاة "جد الباندا" في العالم

29/12/2016

توفي "بان بان" أكبر دب باندا ذكر في  العالم عن 31 عاما في جنوب غرب  الصين، وهو ما يوازي نحو 100 عام بالنسبة للبشر، بعد معاناة مع مرض السرطان.

ويعيش حيوان الباندا نحو 20 عاما في المتوسط، إلا أن الحيوانات التي تحيا في الأسر تعيش لفترة أطول.

وقال الحارس الذي كان يرعى "بان بان" إن صحته تدهورت خلال الأيام الثلاثة الماضية وفقد الوعي خلالها.

وكان التشخيص الطبي قد كشف عن أصابة الدب، المشهور بـ"جد الباندا"، في يونيو/ حزيران الماضي بالسرطان، كما عانى من أمراض الشيخوخة، مثل مرض إعتام عدسة العين "الكاتاراكت" وضعف الأسنان.

وتم أسر بان بان بعد ولادته بعدة أشهر فقط، وينحدر من سلالته أكثر من 130 حيوان باندا يمثلون 25% من حيوانات الباندا المولودة في الأسر في العالم.

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