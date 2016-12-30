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شاهد: موظف أمن يحبط سطوا مسلحا على مصرف بالبرازيل

30/12/2016

في البرازيل حيث ترتفع معدلات الجريمة خاصة في المدن الأكثر ازدحاما مثل ساوباولو وريو دي جانيرو، استطاع حارس أمن شجاع التغلب على لصوص حاولوا السطو على أحد المصارف.

ودخل اللص إلى المصرف وأشهر سلاحه في وجه الحارس؛ إلا أن الأخير تمكن من السيطرة عليه وإسقاط سلاحه الناري.

وأظهر تسجيل مصور التقطته كاميرا مراقبة مثبتة في المصرف، اللص وهو يدخل المصرف ويهاجم حارس الأمن على الفور، في محاولة منه لتمهيد الطريق لزملائه لسرقة المصرف وأطلق الحارس النار بتجاه لص آخر حاول مساعدة زميله، وأجبره على الفرار بعد إطلاق النار.

وفي نهاية المطاف ألقى الحارس القبض على اللص، وقام أحد عملاء البنك بمد يد العون له في مهمته قبل أن يتصل بالشرطة.

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