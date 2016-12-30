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شاهد: مقتل 9 وفقدان عشرات إثر انهيار منجم بالهند

30/12/2016

قال مسؤولون إن تسعة على الأقل من عمال المناجم الهنود قتلوا وحوصر قرابة 25 آخرين عندما انهارت نفايات منجم للفحم تديره شركة كول إنديا المحدودة التابعة للدولة مما يضر بالإنتاج في أحد أكبر المناجم بالهند.

ووقع الحادث في ولاية جاركاند مساء أمس الخميس في منجم لالماتيا الذي تملكه شركة إيسترن كولفيلدز المحدودة وهي شركة تابعة لأكبر شركة لاستخراج الفحم في العالم.

وقال ر.ر أميتاب المدير العام للمشروع التابع لإيسترن كولفيلدز المحدودة "انتشلت تسع جثث حتى الآن".

وأضاف أن عملية إنقاذ تجرى في الوقت الحالي وأن العدد الدقيق للمحاصرين لم يتأكد بعد.

ولشركة كول إنديا سجل سيء فيما يتعلق بالسلامة إذ شهدت 135 حادثا هذا العام قتل فيها 37 شخصا وأصيب 141 آخرون وفقا لما ذكرته الشركة في بيان مما يسلط الضوء على مخاوف تتعلق بظروف العمل.

وقال أميتاب إن العمليات توقفت في المنجم الواقع بمنطقة جودا على بعد نحو 280 كيلومترا عن رانتشي عاصمة الولاية.

وينتج المنجم 17 مليون طن من الفحم سنويا ويسهم بنحو نصف إنتاج شركة إيسترن كولفيلدز المحدودة.

وفي الشهر الماضي ساهمت الشركة بنحو 9% من الإنتاج الإجمالي لكول إنديا البالغ 50 مليون طن.

وقال ر. ك. موليك المتحدث باسم شرطة الولاية إن نفايات المنجم المكدسة بالقرب منه انهارت مشيرا إلى أن تشغيل المنجم موكل إلى شركة خاصة.

وأمرت وزارة الفحم الاتحادية بفتح تحقيق في الحادث.

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